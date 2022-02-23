В Москве прошел автопробег в честь признания независимости ЛНР и ДНР

Вадим Карасев

В Москве завершился автопробег, посвященный признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик, сообщают "Известия".

Автоколонна с флагами России, ЛНР, ДНР и хештегом #своихнебросаем стартовала в 22:00 мск со смотровой площадки Воробьевых гор во вторник, 22 февраля.

По словам одного из волонтеров-участников Алексея Борисова, он увидел пробег в Донецке и Луганске и решил поддержать народную инициативу. Он считает, что проблема Донбасса касается не только жителей этого региона, но и всего мира.

"Мы должны с пониманием относиться друг к другу, к народам и уважать решения, которые принимают люди, проживая в таких непризнанных республиках", — добавил он.