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В Москве прошел автопробег в честь признания независимости ЛНР и ДНР

В Москве прошел автопробег в честь признания независимости ЛНР и ДНР

В Москве завершился автопробег, посвященный признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик, сообщают "Известия".

Автоколонна с флагами России, ЛНР, ДНР и хештегом #своихнебросаем стартовала в 22:00 мск со смотровой площадки Воробьевых гор во вторник, 22 февраля.


По словам одного из волонтеров-участников Алексея Борисова, он увидел пробег в Донецке и Луганске и решил поддержать народную инициативу. Он считает, что проблема Донбасса касается не только жителей этого региона, но и всего мира.

"Мы должны с пониманием относиться друг к другу, к народам и уважать решения, которые принимают люди, проживая в таких непризнанных республиках", — добавил он.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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