Валерия показала поцелуй подросшей внучки

Певица Валерия призналась, что внучка Селин теперь встречает и провожает ее поцелуем. Чуть больше года назад певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин стали бабушкой и дедушкой, младший сын исполнительницы подарил им внучку. После гастролей и концертов звездная пара спешит к малышке, чтобы провести с ней как можно больше свободного времени.Валерия играет с внучкой Маленькая Селин растет развитой и смышленой, она не перестает радовать бабушку и дедушку новыми умениями. Певица публиковала в своем Instagram трогательный снимок с внучкой, очаровательная малышка целует свою бабушку.Валерия с внучкой Селин «Растёт наше солнышко. Теперь стала встречать и провожать поцелуем. Как же это сладко, любое напряжение, стресс снимается как по мановению волшебной палочки ❤️❤️❤️🥰🥰🥰», - призналась Валерия. Поклонники певицы отметили, что Селин очень похожа на свою бабушку и написали много теплых слова в адрес малышки и певицы.«Дети творят чудеса! Эти маленькие создания, на самом деле обладают невероятной силой», «Милота 😍», «Она просто чудо ❤️❤️❤️, волосики так вьются, красотуля 🔥🔥🔥», «Настоящий ангел 😍💜🌹»,— написали в комментариях.