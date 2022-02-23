ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР

Вадим Карасев

Подписание договора о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР поддержали 78% россиян. Негативно оценили это решение 14% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также большинство опрошенных ответили, что в той или иной степени знают о том, что Россия признала независимость и суверенитет республик Донбасса (92%). 66% заявили, что читают подробности случившегося.

Согласно результатам 73% респондентов скорее поддерживают решение российского лидера о признании ДНР и ЛНР. 16% россиян заявили, что скорее не согласны с решением президента, а каждый десятый опрошенный затруднился ответить (11%).



























Договор о дружбе и сотрудничестве