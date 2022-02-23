Вера Алентова сменила прическу и помолодела

Актриса Юлия Меньшова поделилась фото с юбилея мамы – артистки Веры Алентовой. Вера Алентова накануне отметила на сцене театра им. Пушкина свой день рождения. Народной артистке исполнилось 80 лет. Сначала именинница блистала во время премьерного показа бенефиса «Мадам Рубинштейн», а потом собрала друзей и коллег на небольшой вечеринке, организованной прямо в театре.Вера Алентова На своем юбилее Алентова в очередной раз подтвердила статус иконы стиля, а заодно продемонстрировала публике свою новую прическу. Стилист усовершенствовал привычную стрижку артистки, добавив к ней «рваную челку», за счет чего Вера Валентиновна стала выглядеть заметно моложе. Освежило образ артистки и удачно подобранное сочетание цветов шелковой юбки и блузки.Вера Алентова на юбилее Коллектив тепло поздравил Алентову с юбилеем и подарил ей огромный торт со свежими ягодами и декором в виде её маленьких портретов. «Товарищи, это фантастика! Какие портреты», — обрадовалась за маму Юлия Меньшова, когда торт внесли в помещение.Вера Алентова на юбилее Стоит отметить, что это первый день рождения, который Алентова встречает без своего супруга Владимира Меньшова. Пережить смерть любимого мужа артистке помогла работа. Близкие рассказывали, что после похорон Вера Валентиновна с головой погрузилась в подготовку к премьере, которая отвлекала её от грустных мыслей. Напомним, что незадолго до юбилея Алентова выпустила автобиографию «Все не случайно». В своих мемуарах артистка поделилась подробностями личной жизни, о которых прежде нигде не рассказывала. В частности Алентова впервые рассказала о неудачной пластике, сделанной несколько лет назад.