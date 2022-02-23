Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Алентова сменила прическу и помолодела

Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Актриса Юлия Меньшова поделилась фото с юбилея мамы – артистки Веры Алентовой. Вера Алентова накануне отметила на сцене театра им. Пушкина свой день рождения. Народной артистке исполнилось 80 лет. Сначала именинница блистала во время премьерного показа бенефиса «Мадам Рубинштейн», а потом собрала друзей и коллег на небольшой вечеринке, организованной прямо в театре.
Вера Алентова На своем юбилее Алентова в очередной раз подтвердила статус иконы стиля, а заодно продемонстрировала публике свою новую прическу. Стилист усовершенствовал привычную стрижку артистки, добавив к ней «рваную челку», за счет чего Вера Валентиновна стала выглядеть заметно моложе. Освежило образ артистки и удачно подобранное сочетание цветов шелковой юбки и блузки.
Вера Алентова на юбилее Коллектив тепло поздравил Алентову с юбилеем и подарил ей огромный торт со свежими ягодами и декором в виде её маленьких портретов. «Товарищи, это фантастика! Какие портреты», — обрадовалась за маму Юлия Меньшова, когда торт внесли в помещение.
Вера Алентова на юбилее Стоит отметить, что это первый день рождения, который Алентова встречает без своего супруга Владимира Меньшова. Пережить смерть любимого мужа артистке помогла работа. Близкие рассказывали, что после похорон Вера Валентиновна с головой погрузилась в подготовку к премьере, которая отвлекала её от грустных мыслей. Напомним, что незадолго до юбилея Алентова выпустила автобиографию «Все не случайно». В своих мемуарах артистка поделилась подробностями личной жизни, о которых прежде нигде не рассказывала. В частности Алентова впервые рассказала о неудачной пластике, сделанной несколько лет назад.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Вера Алентова сменила прическу и помолодела
Народные приметы на март 2022 года
Народные приметы на март 2022 года
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
Новый трейлер Shadow Warrior 3 демонстрирует прохождение задания
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Анонсировано коллекционное издание A Plague Tale: Requiem
Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры
Новый трейлер ELEX II рассказывает о мире и механиках игры
Стрижка ногтей по лунному календарю в март 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в март 2022 года
Виктория Боня похвасталась часами за три миллиона
Виктория Боня похвасталась часами за три миллиона

Топ на сегодня

Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Евгения Брик всю жизнь боялась заболеть раком, от которого умерла
Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам
Объявлено точное время, когда Elden Ring станет доступна игрокам
Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»
Филипп Киркоров закатил скандал на съемках шоу «Маска»
Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
Марина Зудина огорчена оценками зала в шоу «Танцы со звездами»
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала Maxim с "тремя лучшими мужчинами страны"
"Печально, девочки": в сети обсуждают новую обложку журнала

Еще по теме

Юлия Меньшова поделилась фото своей мамы-именинницы с внуками
Актриса фильма «Москва слезам не верит» устроила ДТП в Москве
Актриса Вера Алентова попала в автокатастрофу
Семья Веры Алентовой отреагировала на сообщения об аварии