Виктория Боня похвасталась часами за три миллиона

Бывшая звезда «Дома-2», Виктория Боня продемонстрировала дорогостоящее приобретение от марки Hublot . Виктория Боня уже давно привыкла жить на широкую ногу. Телеведущая проводит большую часть времени в Монако, где посещает светские рауты и элитные рестораны. Не забывает звезда и про шопинг: в ее гардеробе преобладают вещи от элитных марок. Теперь же Виктория похвасталась в социальных сетях новыми часами. Речь об аксессуаре от марки Hublot, стоимость которых оценивается примерно в три миллиона рублей. Телеведущая выбирала между несколькими моделями, но в итоге остановилась на часах с элегантными белым ремешком и бриллиантами.Виктория Боня с новыми часами Позднее Боня и вовсе призналась, что стала представителем знаменитого бренда. «Хочу сообщить приятную новость о том, что я стала новым амбассадором легендарного швейцарского бренда Hublot в Монако. Кроме того, что я люблю эту марку часов, мне еще и близка философия бренда — «Будь первым, будь уникальным, будь разным». Потому что мной также движут сильные амбиции и постоянное стремление к совершенству в работе над собой», — похвасталась звезда. Напомним, что сейчас основным заработком Виктории являются марафоны и курсы. Звезда постоянно выпускает новые обучающие модули, благодаря которым получает целое состояние. Чаще всего она рассказывает о фейс-фитнесе, методиках обогащения и обретении внутреннего баланса. Также Боня получает приличные гонорары за рекламу в социальных сетях. А вот на российском телевидении Виктория появляется все реже. В Москву Боня приезжает только по работе, а решив все дела возвращается в Монако. Сама она объясняет, что не хочет надолго расставаться с дочерью, которая живет в Европе.