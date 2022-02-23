Восточная выпечка – хачапури на дом в Челябинске

Роман Иванов

Ресторан PLOVE – один из лучших современных ресторанов в городе Челябинск, который специализируется на приготовлении грузинских национальных блюд. Таким образом, каждый желающий может заказать качественные хачапури с доставкой на дом.

Хачапури – изыск грузинской кухни

Хачапури – один из самых популярных атрибутов грузинской кухни, которую пробовал абсолютно каждый. Уникально гастрономическое сочетание вкуса заставляет каждого вкусить настоящие ароматы грузинского прошлого. Хачапури представляет собой лепешку правильной сложной геометрической формы, внутри которой должна находиться традиционная начинка: рассольный сыр, яйцо, пряности, зелень и даже мясо по желанию клиента.

Данное блюдо является не только рядовой едой, при помощи которой можно набить пузо, но и настоящим символом и гордостью грузинской кухни. Далеко не каждый может правильно передать утонченность вкуса настоящей лепешки, которую используют для приготовления хачапури. Купить хачапури на заказ в Челябинске можно в сети ресторанов PLOVE. Повара вывели уникальную формулу, которая позволяет создать тесто для хачапури таким же, каким его готовят в традиционных грузинских кузнях.

Повседневное или праздничное блюдо?

Сырные лепешки являются отличным атрибутом как на повседневное меню, так и на праздничный стол. Универсальное блюдо в виде хачапури может скрасить трудный день после работы, поможет угостить друзей на пикнике или станет отличным дополнением в праздничном меню. Благодаря своей универсальности, хачапури принято сочетать с вином, первыми и вторыми блюдами, салатами и даже закусками. Согласно грузинским традициям, хачапури подается к столу в качестве отличной альтернативы хлебу.

Единой рецептуры отменной сырной лепешки не существует – это произошло потому, что хачапури имеет богатую историю и разное происхождение несмотря на то, что относится к грузинской кухне. Разные народы, проживающие на территории современной Грузии, готовили лучшее блюдо по-разному. Согласно традициям, тесто для сырных лепешек должно быть приготовлено из муки с добавлением дрожжей и кисломолочных продуктов (как правило, мацони), а также с щепоткой соды.

Для достижения наилучшей консистенции теста, рекомендуется запекать лепешки в печи или же на углях – таким образом, тесто получается очень мягким и воздушным. В каждом регионе Грузии используются различные начинки для хачапури. Хоть и считается, что традиционный вид должен содержать в себе сыр и яйца, существуют и мясные разновидности хачапури. Таким образом, абсолютно любой гурман сможет найти себе хачапури, которое будет идеально соответствовать вкусовым рецепторам.

Выпечка с доставкой в Челябинске на дом в ресторане PLOVE – ваш лучший гастрономический выбор!