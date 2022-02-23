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Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch

Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch


Microsoft объявила о выходе для всех игроков обновления прошивки Xbox One и Xbox Series X | S (распространяется постепенно, станет доступно на всех консолях в ближайшее время), которое интегрирует Twitch. Это обновление начали тестировать инсайдеры еще в октябре прошлого года, а теперь оно будет доступно всем.

Игроки смогут прямо из Guide быстро запустить, остановить или настроить трансляцию на Twitch. Чтобы использовать учетную запись Twitch, игрокам изначально придется связать свой Xbox Live с Twitch (отсканировав QR-код с помощью мобильного устройства iOS или Android или по URL с PC или мобильного устройства). После этого запускать трансляцию можно будет прямо из Guide в пару кликов.

Трансляцию можно будет настроить — указать качество, громкость микрофона и звука игры, прямо с Guide. Когда игра поставлена на паузу и стример проводит настройку трансляции, отображается экран паузы. Удобно, что консоль сама будет определять, в какую игру вы играете, и этот проект будет устанавливаться для вашей трансляции на Twitch.



На консоли Xbox One и Xbox Series X | S игроки, которые подписаны на вас, будут получать уведомления, когда вы выходите в эфир на Twitch. Для этого нужно включить уведомления в настройках Xbox.

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По материалам: newxboxone

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