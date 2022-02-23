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Законы, вступающие в силу с 24 февраля

Законы, вступающие в силу с 24 февраля

21:07  Автор: Ирина Макеева



Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2022 года № 159 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Благотворительному фонду «Народная певческая культура» на подготовку и проведение творческих проектов»

Утвержден порядок предоставления субсидии Благотворительному фонду «Народная певческая культура» на подготовку и проведение творческих проектов в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры». Средства предоставляется на основании соглашения, заключенного в ГИИС «Электронный бюджет» между Министерством культуры РФ и фондом в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2022 года № 166 «О подготовке и утверждении плана проведения лесоустройства»

Установлен порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. Подготовка документа будет проходить в два этапа: на первом — предложения по включению в план различных участков будут формироваться в регионах, на втором — на их основании составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, который рассчитан на 10 лет. В плане будут указываться сроки проведения лесоустройства, объём необходимых мероприятий и территории их проведения. С документом можно будет ознакомиться на официальном сайте Рослесхоза.



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По материалам: pnp.ru

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