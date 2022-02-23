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Жена Игоря Николаева поделилась своей болью

Жена Игоря Николаева поделилась своей болью
Супруга певца Игоря Николаева, Юлия Проскурякова рассказала о тяжелой потере. Юлия Проскурякова поделилась своим горем с друзьями в Сети. Год назад она потеряла одного из самых близких людей в своей жизни. Речь идет о бабушке певицы по материнской линии, подарившей ей много ласки и заботы. Александре, бабушке Проскуряковой, было 86 лет, когда она заразилась ковидом. Из-за преклонного возраста у неё нее хватило сил справиться с коварным недугом. Юлия тяжело переживала семейную трагедию и до сих пор не смирилась с мыслью, что никогда не сможет снова поговорить с воспитавшей её родственницей. «Мне тебя очень не хватает. Моя любимая бабушка Шура. Год без тебя... без наших разговоров, без твоих тёплых, мягких рук, без твоей улыбки. Звоню тебе иногда... Знаю, что никто трубку не возьмёт и всё равно звоню. Помню всегда и люблю», — поделилась Проскурякова своими переживаниями.
                                                 Игорь Николаев с женой Слова певицы довели её подписчиков до слез. Все, кто когда-нибудь терял близкого человека, знают, как сложно отпускать прошлое. «Светлая память. Сколько же боли в ваших словах», — поддерживают артистку фанаты. Наверняка в годовщину смерти бабушки Юлию поддержал её любимый муж Игорь Николаев. Как раз на днях супруги, кстати, отметили особенную дату. Со дня их случайного знакомства прошло ровно 16 лет. Проскурякова, напомним, встретила Николаева на концерте во Дворце молодежи, куда пришла вместе с подругой. Через четыре года после этой встречи композитор женился на начинающей певице. Сейчас Юлия уже не просто звезда эстрады, но еще и актриса. Недавно она получила диплом ГИТИСа.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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