Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Тельцам

Вадим Карасев

У каждого из нас свои числа-покровители. Нумерологи рассказали, какие числа являются счастливыми талисманами и оберегами для людей, рожденных под Знаком Тельца.

Ранее мы уже рассказали о том, какие числа помогают Овнам. Настало время двигаться дальше по зодиакальному кругу. Тельцы — люди довольно непростого склада ума и характера. Их энергетика и желания завязаны на попытках доказать миру свое превосходство.

Расчет числа удачи для Тельцов

Под управлением Тельца рождаются в том случае, если во время появления на свет Солнце находилось в Знаке Тельца. Известно, что в нем Солнце пребывает с 21 апреля по 21 мая. Это значит, что для того, чтобы числа-талисманы для Тельцов, необходимо сложить все цифры дат 21.04 и 21.05, а затем прибавить к ним порядковый номер Знака Телец в зодиакальном круге — то есть 2: (2+1+0+4)+(2+1+0+5)+2=17. 1+7=8.

Получается, что всем Тельцам покровительствует число Восемь. Это значит, что самые лучшие дни недели для этих людей — будни и суббота. Это материальное число, что отчасти объясняет тот факт, что люди данного Знака часто сфокусированы на поисках финансовой выгоды, стремятся к материальному успеху.

Самые благоприятные дни любого месяца для Тельцов — 8, 17, 26. Восьмерка получается при сложении 1 и 7, поэтому идеальное время на часах для Тельцов — 17:17. Учитывая стремление этих людей к успеху. Им стоит отслеживать наличие Восьмерок в номере телефон, банковской карты. Чем больше Восьмерок их окружает, тем лучше.

Энергетика Восьмерки и как её использовать Тельцам

Восьмерка помогает Тельцам получать больше удачи и вдохновения, сил и энергии для достижения целей. Под действием этого числа Тельцы становятся максимально внимательными и успешными. Эти люди идеально сочетаются с энергетикой данного числа, ведь оно любит, когда человек стремится к улучшению своего дома и поддержанию в нем порядка. Тельцы, будучи домоседами, сами подталкивают Восьмерку на оказание им помощи, ведь это число олицетворяет собой силу материальных вещей, которые нас окружают.

В качестве счастливого талисмана можно использовать изображение самого числа, а также его главный символ — знак бесконечности, который, по сути, является горизонтально расположенной Восьмеркой. Этот символ можно поставить на рабочий стол компьютера или на заставку в телефоне, чтобы он всегда был рядом.

Что касается совместимости с талисманами, то с Восьмеркой сочетается лучше всего черный и красный цвета, золотые украшения, а также минералы типа авантюрина, рубина, янтаря, кунцита.