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15 фотографий крайне необычных персонажей, которых доводилось встречать пассажирам метро

15 фотографий крайне необычных персонажей, которых доводилось встречать пассажирам метро

Общественный транспорт — особенный мир, где можно встретить кого угодно. Порой его обитатели отличаются оригинальностью и креативностью. Особенно если речь идёт о метро. Вот где встречаются такие персонажи, что глаз оторвать невозможно. Мы собрали для вас подборку фотографий весьма необычных попутчиков, которых доводилось встречать пассажирам подземки.

Шикарное ожерелье

Интересная униформа

Английский завтрак

На своём транспорте

Мода и стиль

Женщина-кошка

Иногда в общественном транспорте можно встретить и настоящих животных. И они бывают такими милыми, что способны скрасить любую поездку. У нас есть об этом пост.

Когда не хочешь видеть этот мир

Безопасность превыше всего

Человек-арбуз

Осьминожка

Где-то в пражском метро

Когда можешь работать в любом месте

Рыцарь метро

Что бы это значило?

Зачем ему метро, если можно галопом?

А ещё у нас есть подборка колоритных снимков, по которым сразу видно, что такое возможно только в России.


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По материалам: Юмор

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