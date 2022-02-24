Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

16 фотографий рекламных щитов и вывесок, с которыми явно что-то не так

16 фотографий рекламных щитов и вывесок, с которыми явно что-то не так

В наш информационный век, когда важность рекламы сложно переоценить, производителям товаров и услуг остаётся лишь выбрать наиболее оптимальный способ, чтобы рассказать о себе. В любом городе выставлено огромное количество рекламных щитов и вывесок для привлечения внимания, но далеко не все они просты, понятны и способны донести до нас информацию. Некоторые из них прям косячные!

Как так получается, что в мире появляются публичные объявления, которые мы сейчас покажем? Это всё лень, невнимательность и девиз: «И так сойдёт!»

Смотрите сами!

1. Что у неё с рукой!

2. Типичная улыбка маленького ребёнка

3. Я прохожу мимо этого рекламного щита каждый день и каждый день думаю, что этот мужчина вампир

4. Курская реклама

5. Гениально прифотошопленный котик

Особенно хорошо удалась его тень.

6. Молоко

7. Рекламный щит рядом со школой графики и дизайна

8. Кто как прочитал?

9. Рёбрышки на рекламном щите фастфуда выглядят как огромная гусеница

10. Пекинская реклама Adidas

11. На этом билборде размещён шрифт Брайля

Для кого?

12. Так сделано умышленно?

Возможно, рекламный щит расположен где-то в Австралии.

13. Корма для животных

14. Классика размещения чьих-то лиц на автобусах

15. Давайте же восхитимся грации этого величественного зверя!

16. Лучший рекламный контент для МКАД

Ещё больше забавных вывесок вы можете увидеть здесь!


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Слух: Конкурент Game Pass от Sony вскоре будет запущен и получит 3 уровня
Слух: Конкурент Game Pass от Sony вскоре будет запущен и получит 3
Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем
Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем
16 фотографий рекламных щитов и вывесок, с которыми явно что-то не так
16 фотографий рекламных щитов и вывесок, с которыми явно что-то не так
15 фотографий крайне необычных персонажей, которых доводилось встречать пассажирам метро
15 фотографий крайне необычных персонажей, которых доводилось
Сергей Кравцов встретился с педагогами – наставниками победителей «Большой перемены»
Сергей Кравцов встретился с педагогами – наставниками победителей
Политолог Гераскин: РФ не оккупирует Украину и не лишает ее суверенитета
Политолог Гераскин: РФ не оккупирует Украину и не лишает ее
Официально: Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold в марте
Официально: Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold в марте
The Ascent доберется до Playstation в конце марта, после 8 месяцев эксклюзивности для Xbox
The Ascent доберется до Playstation в конце марта, после 8 месяцев
В Москве прошел VIII Форум кадетского образования
В Москве прошел VIII Форум кадетского образования
Сергея Лазарева раскритиковали за слова о Донбассе
Сергея Лазарева раскритиковали за слова о Донбассе

Топ на сегодня

Мотоциклы в кино: 5 легендарных моделей
Мотоциклы в кино: 5 легендарных моделей
Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Представлен финальный трейлер геймплея Shadow Warrior 3
Представлен финальный трейлер геймплея Shadow Warrior 3
Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки
Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки

Еще по теме

В Черновцах запретили использовать слово "Россия" на вывесках
Что такое билборд 3х6 и какие еще размеры рекламных щитов бывают?
Разнообразие рекламных вывесок «под ключ»
В 2018-ом из центра Тулы пропадут маркетинговые щиты