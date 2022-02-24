16 фотографий рекламных щитов и вывесок, с которыми явно что-то не так

В наш информационный век, когда важность рекламы сложно переоценить, производителям товаров и услуг остаётся лишь выбрать наиболее оптимальный способ, чтобы рассказать о себе. В любом городе выставлено огромное количество рекламных щитов и вывесок для привлечения внимания, но далеко не все они просты, понятны и способны донести до нас информацию. Некоторые из них прям косячные!

Как так получается, что в мире появляются публичные объявления, которые мы сейчас покажем? Это всё лень, невнимательность и девиз: «И так сойдёт!»

Смотрите сами!

1. Что у неё с рукой!

2. Типичная улыбка маленького ребёнка

3. Я прохожу мимо этого рекламного щита каждый день и каждый день думаю, что этот мужчина вампир

4. Курская реклама

5. Гениально прифотошопленный котик

Особенно хорошо удалась его тень.

6. Молоко

7. Рекламный щит рядом со школой графики и дизайна

8. Кто как прочитал?

9. Рёбрышки на рекламном щите фастфуда выглядят как огромная гусеница

10. Пекинская реклама Adidas

11. На этом билборде размещён шрифт Брайля

Для кого?

12. Так сделано умышленно?

Возможно, рекламный щит расположен где-то в Австралии.

13. Корма для животных

14. Классика размещения чьих-то лиц на автобусах

15. Давайте же восхитимся грации этого величественного зверя!

16. Лучший рекламный контент для МКАД

Ещё больше забавных вывесок вы можете увидеть здесь!