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«Аэрофлот» вернет деньги за билеты на отмененные рейсы в южные города России

«Аэрофлот» вернет деньги за билеты на отмененные рейсы в южные города России

12:34  Автор: Варвара Комарова



Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

«В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов «Аэрофлота», запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из «Шереметьево» в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении», — сообщили в «Аэрофлоте».

Уточняется, что пассажиры отмененных рейсов могут либо полностью возвратить деньги за билеты, либо перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты.

Почти 200 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы


С 24 февраля Россия ввела ограничения до 2 марта на полеты в ряд аэропортов на юге страны из-за ухудшения обстановки на Украине. В четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе после просьбы глав ДНР и ЛНР защитить их от агрессии Киева.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 готова полностью вернуть пассажирам средства за билеты на отмененные авиарейсы в южные города страны.



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По материалам: pnp.ru

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