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Более 230 программ по профпереподготовке для людей старше 50 лет разработаны в рамках нацпроекта «Образование»

Более 230 программ по профпереподготовке для людей старше 50 лет разработаны в рамках нацпроекта «Образование»

Центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в регионах разработали более 230 программ для людей старше 50 лет. ЦОПП созданы по инициативе Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам прошлого года такие центры функционируют в 44 регионах, обучение там прошли уже более 4 тысяч человек. До конца 2024 года ЦОПП будут работать в каждом регионе страны.

В сфере деятельности ЦОПП не только обучение, но курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, тестирование, организационная поддержка учебного процесса, помощь в составлении резюме, содействие в трудоустройстве, а также обучение основам цифровой грамотности.

Так, в Томской области в ЦОПП за 2020–2021 годы обучение цифровой грамотности прошли почти 13 тысяч человек. Повысили свой профессиональный уровень и жители других регионов: в Кемеровской области – порядка двух с половиной тысяч человек, в Саратовской – 1770.

Центры также предоставляют вакансии от партнёров-работодателей, налаживают работу с центрами занятости населения, обучают специалистов по запросу компании под конкретное вакантное место, организовывают встречи и круглые столы с представителями бизнеса, ежемесячно устраивают «Кадровые дни».

В числе наиболее востребованных у соискателей старше 50 лет выделяется порядка 75 специальностей: младшая медицинская сестра, сварщик, экскурсовод, парикмахер, повар, дизайнер, бухгалтер, преподаватель младших классов, портной и закройщик, цифровой куратор и другие.

Центры опережающей профессиональной подготовки в регионах продолжают расширять перечень предлагаемых образовательных программ.

Найти ЦОПП в своем регионе можно на сайте www.цопп.рф, для получения услуги нужно заполнить форму обратной связи. Кроме того, можно оставить заявку по телефону горячей линии +8 (977) 978-29-42 направить её на электронную почту [email protected]

# Общество
По материалам: edu.ru

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