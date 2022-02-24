Цеков: Милитаризованная Украина представляет угрозу для России

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

09:51 Автор: Наталия Васильева

Милитаризованная Украина, в которой приветствуются националисты, представляет угрозу для России, заявил РИА «Новости» член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«В Киеве неоднократно заявляли о готовности дойти до Москвы», — сказал сенатор.

Он отметил, что российское руководство предпринимает правильные действия для защиты России, «с гражданским населением никто воевать не будет, высокоточные удары наносятся только по военным объектам».

По мнению законодателя, военная операция РФ продлится непродолжительное время.

#Украина #Донбасс

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