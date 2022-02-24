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Давид Манукян проел миллион

Давид Манукян проел миллион
Певец Давид Манукян испортил результаты пластики. Всего год прошел с тех пор, как артист решился на липосакцию. Это было первое, что он сделал после скандального разрыва с Ольгой Бузовой. На этот шаг он пошел якобы из-за врожденных особенностей, мешавших ему добиться идеальной формы в спортзале. За своё преображение Манукян отдал пластическому хирургу миллион рублей. Сейчас очевидно, что он мог просто выкинуть эти деньги на помойку — результат был бы таким же. Дело в том, что Давид не следил за своим питанием и режимом тренировок, поэтому быстро потерял «слепленный» хирургом рельеф тела. Судя по всему, ведущий шоу «Дом-2» пытался заедать стресс, а его за последний год в жизни Манукяна было немало. О вернувшейся проблеме лишнего веса он рассказал в эфире МУЗ-ТВ.
Давид Манукян «Если ты жрешь, то лишний вес возвращается. Надо держать форму, заниматься спортом. Это то, чего я не делаю. Я отожрался. Был месяц, в котором я сказал ребятам, мол, никакой работы. Я просто жрал», — признался Манукян. Похоже, что денег на новую операцию у Давида нет, поэтому он решил худеть обычным путем — с помощью диеты и спорта. Теперь блогер регулярно встречается с личным тренером и надеется на то, что к лету он хоть немного приблизится к прежней форме. Стоит напомнить, что недавно на похожую процедуру решилась Анна Семенович. Она захотела встретить 44-летие в новом теле. На днях она похвасталась первыми результатами проведенной липосакции. Эффект будет еще более выраженным, когда у певицы полностью спадут отеки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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