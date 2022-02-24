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Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото

Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Фото обнаженной ведущей Елены Ханги то и дело попадают в сеть.   В Интернет часто попадают пикантные снимки звезд, которые, разумеется, размещают хакеры и мошенники. Актер Николай Перминов по себе знает, какого это видеть свое фото на сайтах для взрослых. Елена Ханга тоже сталкивалась с подобным.
Елена Ханга Однажды Елена Ханга наткнулась в Сети на собственные фото интимного характера. На снимках отчетливо были запечатлены все части тела ведущей. «Помню, со своей свекровью и дочкой рылись в Интернете. Дочка написала мое имя, а там высветились якобы мои фотографии…» — поделилась телезвезда. Как оказалось, туловище принадлежало не Елене Абдулаевне — его прифотошопили злоумышленники. «Лицо мое, все остальное не мое! Надо было видеть лицо свекрови, оно просто вытянулось! Она сказала «ну, фигурка ничего». А там не фигурка, там цыпленок табака был… Я ей объясняла, что это монтаж, а она не понимала», — вспомнила 59-летняя Ханга в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
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