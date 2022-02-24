Яна Рудковская: "Это все страшно и не укладывается в голове"

Вадим Карасев

Яна Рудковская в своем инстаграме поделилась эмоциями от новостей о военной спецоперации на Украине, которая началась сегодня утром по распоряжению Владимира Путина.

Утро. Совсем недоброе. Это все страшно и не укладывается в голове. Я очень надеюсь, что все договорятся между собой и будет мир. Нашим детям нужно мирное небо! У меня папа украинец из Черкасс , мой дедушка из Львова. У меня очень много друзей и родственников живет в Украине. Я люблю украинских артистов. У меня много друзей из сферы бизнеса — они все потрясающие люди. Нам всем нужен мир! Я очень надеюсь и буду молиться, чтобы наши страны договорились! Я хочу слышать детский смех, а не видеть слезы! Я верю в мирное решение конфликта между нашими странами. Верю! Не может быть по другому!

Сегодня ночью президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе. Глава государства отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации Украины, сообщает РИА Новости. Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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