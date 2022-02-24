Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 24-27 февраля
В ближайшие выходные, с 24 по 27 февраля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в рамках акции Free Play Days будут доступны бесплатно следующие 3 игры — Train Sim World 2, The Escapists 2 и Assassin’s Creed Valhalla. Напомним, что в рамках акции Free Play Days играть бесплатно можно в полные стандартные версии проектов. Игры доступны бесплатно подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.
Train Sim World 2
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Train Sim World® 2
Эволюция в мире железнодорожных симуляторов! Водите поезда или проявите фантазию с инструментами для редактирования в обновленном продолжении серии.
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The Escapists 2
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The Escapists 2
Рискните всем, чтобы сбежать из самых строгих тюрем мира. Исследуйте самые большие многоэтажные тюрьмы с крышами, вентиляцией и подземными туннелями.
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Assassin’s Creed Valhalla
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Assassin’s Creed® Вальгалла
Сыграйте за викинга по имени Эйвор. Исследуйте Англию в период «темных веков», сражайтесь, развивайте селение и усиливайте влияние, чтобы заслужить место среди богов.
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