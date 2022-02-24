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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 24-27 февраля

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 24-27 февраля


В ближайшие выходные, с 24 по 27 февраля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в рамках акции Free Play Days будут доступны бесплатно следующие 3 игры — Train Sim World 2, The Escapists 2 и Assassin’s Creed Valhalla. Напомним, что в рамках акции Free Play Days играть бесплатно можно в полные стандартные версии проектов. Игры доступны бесплатно подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Train Sim World 2


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Train Sim World® 2

Эволюция в мире железнодорожных симуляторов! Водите поезда или проявите фантазию с инструментами для редактирования в обновленном продолжении серии.
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The Escapists 2


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The Escapists 2

Рискните всем, чтобы сбежать из самых строгих тюрем мира. Исследуйте самые большие многоэтажные тюрьмы с крышами, вентиляцией и подземными туннелями.
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Assassin’s Creed Valhalla


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Assassin’s Creed® Вальгалла

Сыграйте за викинга по имени Эйвор. Исследуйте Англию в период «темных веков», сражайтесь, развивайте селение и усиливайте влияние, чтобы заслужить место среди богов.
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По материалам: newxboxone

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