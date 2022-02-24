Как накалялась ситуация на Украине

Менее чем за полгода усилиями Киева и Запада тлеющий конфликт привёл к взрыву

18:43 Автор: Ольга Шульга

Нагнетание ситуации на Украине и вокруг неё продолжалось не один год: регулярные обстрелы ДНР и ЛНР украинскими силовиками, усиление угрозы военного присутствия НАТО у российских границ и вовлечение Киева в альянс поставили под угрозу безопасность России. Как развивались дальнейшие события, напоминает «Парламентская газета», представляя хронологию событий только последних нескольких месяцев.

Ноябрь 2021 года. В странах Запада и на Украине стали заявлять о возможном вторжении России на украинскую территорию для защиты самопровозглашённых республик. Киев начал наращивать военную группировку у линии соприкосновения противоборствующих сторон. Это привело к усилению общей напряжённости в Донбассе. От представителей ДНР и ЛНР стала поступать информация об обстрелах вдоль всей линии соприкосновения.

15 декабря 2021 года. Ситуация на Украине обостряется из-за действий НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Страны альянса наращивают поставки на Украину вооружений, тренируют её военнослужащих, «но делают это не в целях некой мифической задачи по поддержанию стабильности и безопасности, а для того, чтобы, подливая масла в огонь, придавать ещё больший масштаб идущей в стране гражданской войне», уточнила она.

17 декабря 2021 года. МИД России опубликовал проекты документов о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. Среди предложений России: Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс государств, ранее входивших в состав СССР.

19 января 2022 года. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе становится всё более напряжённой. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Этот вопрос очень серьёзный и ответственный, подчеркнул в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. В этой связи, по словам спикера, парламентарии решили предварительно провести консультации с руководителями фракций и обсудить инициативу, не вынося её в зал пленарных заседаний.

24 января. На сайте НАТО появилось сообщение, что альянс намерен усилить своё присутствие в Восточной Европе «в связи с ситуацией вокруг Украины».

26 января. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил с предложением оказать ЛНР и ДНР помощь «поставками отдельных видов вооружения».

1 февраля. Владимир Путин сообщил, что из ответа США по гарантиям безопасности понятно, что принципиальные озабоченности России проигнорированы.

14 февраля. Представители фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму альтернативный проект постановления палаты об обращении к президенту по Донбассу. Этот документ предполагал предварительные консультации с МИДом. При этом сам текст обращения и в проекте КПРФ, и у «Единой России» был одинаковым — признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

15 февраля. Госдума на пленарном заседании рассмотрела проекты постановлений об обращении к президенту о признании ДНР и ЛНР. Из двух вариантов парламентарии выбрали тот, который предполагал направление документа главе государства незамедлительно.

16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обращение депутатов получил и «принял его к сведению».

17 февраля. Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины в очередной раз резко обострилась. В ДНР и ЛНР сообщили об активных обстрелах со стороны Украины. Были нанесены артиллерийские удары по Донецку и Луганску. Результатом стали человеческие жертвы и разрушение инфраструктуры, прекратилось водо-, газо-, электроснабжение многих населённых пунктов.

18 февраля. Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей в Россию.

19 февраля. В ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля. Украинские силовики продолжили обстрел самопровозглашённых республик. Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых республик. Для обсуждения ситуации в Донбассе собрался Совет безопасности России.

Вечером 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и сообщил о намерении признать ЛНР и ДНР суверенными государствами и заключить с ними договор о дружбе и сотрудничестве. Правящая в Киеве верхушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять минский комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, не заинтересована в мирном решении сложившейся ситуации и вновь пытается организовать в регионе блицкриг, как это уже было в 2014-2015 годах, пояснил президент. После этого глава государства подписал соответствующие указы.

22 февраля. Договоры о дружбе и взаимной помощи с ДНР и ЛНР ратифицировали Госдума и Совет Федерации. После этого соответствующий закон подписал президент. В этот же день Совет Федерации дал согласие на просьбу главы государства использовать Вооружённые силы за пределами России.

24 февраля. После обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева Россия начала военную операцию на Украине. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, подчеркнул Владимир Путин, а также демилитаризация и денацизация Украины.

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