Кармические задачи Близнецов и пути их решения

Вадим Карасев

Никто из нас не появляется на свет просто так — без особой цели и высшего предназначения. Астрологи рассказали о самых главных кармических задачах, которые свойственны большинству Близнецов. Их понимание поможет вам сделать свою жизнь лучше.

Карма — это то, что определяет нашу судьбу. Если вы хотите сделать свою жизнь лучше, вам нужно очистить карму от долгов и решить кармические задачи.

Передача и впитывание информации

Близнецы — это канал связи между людьми и Вселенной. Близнецы впитывают информацию и чужой опыт, общаясь с разными людьми. Затем они этот опыт отдают кому-то другому. В этом и состоит их главная кармическая задача. Все, что им нужно для ее выполнения, — это общение, новые знакомства. Именно поэтому они такие открытые и харизматичные.

Избавление от внутреннего хаоса

Скорее всего, в прошлой жизни Близнецы являлись людьми, которые не смогли совладать со своими эмоциями и чувствами. В текущей жизни им необходимо достичь этой цели. Избавление от хаоса мыслей происходит посредством переживания важного жизненного опыта. Из каждой ситуации Близнецы должны извлекать уроки. Посредством этого у них появляется объективный взгляд на вещи.

Осознание двойственности мира

Близнецы сами являются ярким примером двойственности, ведь в этих людях живет два разных человека, которые борются за единоличную власть. Близнецам важно осознать тот факт, что мир не может быть только черным или только белым. В жизни каждого из нас черные и белые полосы сменяют друг друга, причем порой по несколько раз в день. Близнецам необходимо признать и принять тот факт, что в жизни бывают как хорошие, так и плохие моменты. На неудачах и бедах нужно учиться, а приятными моментами стоит наслаждаться.

Необходимость научиться благодарности

В прошлой жизни Близнецам много помогали, но они не отвечали взаимностью. В этой жизни им важно научиться отвечать добром на добро, иначе их жизненный путь будет усыпан трудностями, негативом и разочарованиями. Нужно научиться говорить «спасибо» и делать добрые поступки в ответ.