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Кети Топурию разбудил годовалый сын, включив телевизор

Кети Топурию разбудил годовалый сын, включив телевизор
Певица Кети Топурия похвасталась, что сын Адам в год с небольшим уже сам включает телевизор. Сыночку Кети Топурии в январе исполнился годик. Адам растет смышленным ребенком и уже научился самостоятельно включать телевизор.
Кети Топурия с мужем и сыном В личном блоге артистка показала, как сынок решил самостоятельно посмотреть музыкальные клипы, разбудив ее рано утром. Но маму это ни капли не расстроило и, даже напротив, умилило.«Танцуй, Адам!» — сказала Кети Топурия, восхитившись умом своего наследника. Напомним, это второй ребенок у звезды от второго мужа бизнесмена Льва Деньгова, дочь Оливия у нее родилась в браке с другим бизнесменом по имени Лев – Гейхманом.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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