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Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем

Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем


Разработчики игры Knockout City из студии Velan Studios объявили, что проект переходит на условно-бесплатную модель распространения. Произойдет это уже весной, вместе со стартом 6 сезона. Кроме того, студия разработчиков сообщает, что издавать она теперь проект будет самостоятельно, ранее издателем была компания Electronic Arts. Представители Velan Studios отмечают, что самостоятельная публикация игры — это «естественный следующий шаг».

На данный момент нет точной даты, когда в Knockout City стартует 6 сезон. Известно, что 1 марта 2022 года начнется 5 сезон в игре, который включает в себя меньше нового контента, чем прошлые сезоны. Разработчики это объясняют занятостью к переходу на free-to-play модель: «нам нужно проделать кучу закулисной работы, чтобы подготовиться к переходу на free-to-play, и наша команда работает над этим не покладая рук».

Напомним, что Knockout City — это игра про вышибалы. Проект сразу после релиза был добавлен в Game Pass Ultimate за счет подписки EA Play.


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По материалам: newxboxone

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