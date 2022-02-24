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Ксения Бородина заявила, что ее дочка не переживет рождение третьего ребенка

Ксения Бородина заявила, что ее дочка не переживет рождение третьего ребенка
Ведущая Ксения Бородина рассказала о непростом характере дочери. Телеведущая воспитывает двух дочек от разных браков. Пока о третьем малыше она не задумывается, да и наследницы не в восторге от этой идеи. 38-летняя Ксения Бородина не устает подчеркивать, что ее главная радость в жизни — это дети. Телеведущая много времени проводит с Марусей и Теоной, стараясь сделать все, чтобы девочки были счастливы. Наследницы звезды находятся в прекрасных отношениях и друг с другом, и с мамой. После того, как Ксения рассталась с Курбаном Омаровым, ее все чаще стали спрашивать о возможном третьем браке и детях. Сама телеведущая такие далекие планы не строит, а о пополнении в семье и вовсе не задумывается. «Я могу сказать, что третьего ребенка в семье Маруся не переживет. Одно дело просто хотеть братика или сестренку, а другое — знать, что это такое. Маруся всегда была очень маминым ребенком. Она эгоистична по отношению к моей любви. У Маруси всего две хорошие подруги, у которых она может остаться с ночевкой. Во всех остальных случаях, если ей предстоит разлучиться со мной, она паникует. Поэтому на вопросы про третьего ребенка в семье она остро реагирует», — подчеркнула телеведущая во время прямого эфира в Instagram.
Ксения Бородина с дочками Сейчас Маруся уже вступила в подростковый возраст, но Ксения пока справляется с издержками этого периода. «Конечно, бывают свои сложности, но все-таки у нас отличное взаимопонимание. Все у меня спрашивают, как получилась такая идеальная девочка? А я говорю, что нужно просто воспитывать правильно», — уверена звезда. Напомним, что отцом Маруси является бизнесмен Юрий Будагов. С ним Бородина сохранила нормальные отношения, а вот со вторым экс-супругом все не так однозначно. Ксения не общается с Курбаном Омаровым, хотя и не запрещает ему встречаться с Теоной.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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