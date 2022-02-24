Кто придумал «Очевидное — невероятное»?

00:27 Автор: Юлия Сапрыгина

49 лет назад, 24 февраля 1973 года, в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное».

В 1973 году советский ученый Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание вступительных слов и предисловий к основным научным работам. Именно оно и послужили фундаментом научно-популярных программ «Очевидное — невероятное».

Впервые передача «Очевидное — невероятное» вышла в эфир на советском телевидении 24 февраля 1973 года. Она просуществовала почти 40 лет — до 2012 года, и закрылась после смерти Сергея Капицы.

День 24 февраля в истории

За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» отмечен Государственной премией в 1980 году, премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году и премией Российской академии наук в 1995 году.

А в 2008 году Капица получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения, как бессменный ведущий программы «Очевидное — невероятное».

#история #наука #СМИ

225