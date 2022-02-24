Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса

Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Телеведущая Лариса Гузеева давно дружит с актером Эвклидом Кюрдзидисом, на дне рождения которого побывала накануне. 54-й день рождения Эвклида в этом году пришелся на красивую и магическую дату: 22.02.2022. По этому поводу актер устроил вечеринку на втором этаже греческого ресторана, пригласив 22 гостя. Условия были для всех одинаковые: приходить без подарков! Каждый гость, вместо подарка, должен прийти с букетом роз. «Будем бить 222 тарелки на счастье ( в 22.22 ) в компании 22 близких моему сердцу людей, загадывая 22 желания , на 2 этаже греческого ресторана , с 22 блюдами национальной кухни.Будем пить 22 бутылки вкуснейших напитков и в красивых платьях, на столах, танцевать греческий танец цифтетели и танец пьяного моряка до утра под живое исполнение музыкантов из Греции !», анонсировал свое торжество Кюрдзидис.
Эвклид Кюрдзидис Одной из первых с огромным букетом в цветах греческого флага пришла Лариса Гузеева. В этот вечер Лариса не уставала признаваться в любви виновнику торжества. «Мой мальчик красивый! Мой именинник родной!» — такими комментариями телеведущая сопровождала сторис, которые выкладывала в личном блоге. Кстати, миссия разбить 222 тарелки выпала на долю Ларисы Гузеевой, правда, к ней потом присоединились и другие гости. Среди гостей в этот вечер были Лариса Удовиченко, пианист Николай Саввиди, родной брат Эвклида Эдуард с супругой, солистка Геликон-Опера Инна Звеняцкая, Ирина Гринева, режиссер Марк Горобец, профессор МГИМО Нармин Ширалиева,  Тамара Гвердцители, Ия Нинидзе. Приглашенные загадывали по 22 желания, произносили душевные тосты, закусывая 22 блюдами греческой кухни — специально ради этого вечера прилетел повар из города Салоники. «Мои гости, конечно, не оставили меня без творческих подарков: звучали арии из оперы, Ирина Гринева читала стихи под мелодии бузукиста, Тамара Гвердцители пела вокализ под музыку  Микиса Теодоракиса Сиртаки, пианист Николай Саввиди подарил музыку Свиридова. По греческой традиции все гости были осыпаны лепестками роз, вот для чего нужны были букеты. А ровно в 22.22 по московскому времени мы взялись за руки и, в полном молчании загадав желание, разбили 222 тарелки на счастье и пустились в пляс, танцуя сиртаки», — рассказал Эвклид 7days.ru. Гости разошлись в три часа ночи. Каждый получил в подарок от виновника торжества бутылку лучшего оливкового масла, специально привезенного из Греции.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Мария Голубкина призналась, что может быть дочерью Абдулова
Мария Голубкина призналась, что может быть дочерью Абдулова
Кети Топурию разбудил годовалый сын, включив телевизор
Кети Топурию разбудил годовалый сын, включив телевизор
Давид Манукян проел миллион
Давид Манукян проел миллион
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Восточная выпечка – хачапури на дом в Челябинске
Восточная выпечка – хачапури на дом в Челябинске
Как лучше защитить комнатные растения летом?
Как лучше защитить комнатные растения летом?
Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch
Xbox получает обновление прошивки, которое интегрирует Twitch
Представлен релизный трейлер GRID Legends, игра уже доступна в Game Pass Ultimate
Представлен релизный трейлер GRID Legends, игра уже доступна в Game
Digital Foundry: анализ CrossfireX на Xbox One и Xbox Series X | S
Digital Foundry: анализ CrossfireX на Xbox One и Xbox Series X | S
Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру
Генеральный директор EA считает, что бренд FIFA мешает развивать игру
ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР
ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и

Топ на сегодня

Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Макс Фадеев не может получить долг от Андрея Губина
Елена Подкаминская поделилась трогательным фото с сыном
Елена Подкаминская поделилась трогательным фото с сыном
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
По слухам, шоу Андрея Малахова закрывают
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Модель не стала отрицать связь с Григорием Лепсом
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей

Еще по теме

57-летняя Лариса Гузеева в ночнушке и без косметики (фото)
Лариса Гузеева зачитала рэп о сексе
Лариса Гузеева нашла повод для счастья и повалялась в сугробах
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы