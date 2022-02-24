Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса

Телеведущая Лариса Гузеева давно дружит с актером Эвклидом Кюрдзидисом, на дне рождения которого побывала накануне. 54-й день рождения Эвклида в этом году пришелся на красивую и магическую дату: 22.02.2022. По этому поводу актер устроил вечеринку на втором этаже греческого ресторана, пригласив 22 гостя. Условия были для всех одинаковые: приходить без подарков! Каждый гость, вместо подарка, должен прийти с букетом роз. «Будем бить 222 тарелки на счастье ( в 22.22 ) в компании 22 близких моему сердцу людей, загадывая 22 желания , на 2 этаже греческого ресторана , с 22 блюдами национальной кухни.Будем пить 22 бутылки вкуснейших напитков и в красивых платьях, на столах, танцевать греческий танец цифтетели и танец пьяного моряка до утра под живое исполнение музыкантов из Греции !», анонсировал свое торжество Кюрдзидис.Эвклид Кюрдзидис Одной из первых с огромным букетом в цветах греческого флага пришла Лариса Гузеева. В этот вечер Лариса не уставала признаваться в любви виновнику торжества. «Мой мальчик красивый! Мой именинник родной!» — такими комментариями телеведущая сопровождала сторис, которые выкладывала в личном блоге. Кстати, миссия разбить 222 тарелки выпала на долю Ларисы Гузеевой, правда, к ней потом присоединились и другие гости. Среди гостей в этот вечер были Лариса Удовиченко, пианист Николай Саввиди, родной брат Эвклида Эдуард с супругой, солистка Геликон-Опера Инна Звеняцкая, Ирина Гринева, режиссер Марк Горобец, профессор МГИМО Нармин Ширалиева, Тамара Гвердцители, Ия Нинидзе. Приглашенные загадывали по 22 желания, произносили душевные тосты, закусывая 22 блюдами греческой кухни — специально ради этого вечера прилетел повар из города Салоники. «Мои гости, конечно, не оставили меня без творческих подарков: звучали арии из оперы, Ирина Гринева читала стихи под мелодии бузукиста, Тамара Гвердцители пела вокализ под музыку Микиса Теодоракиса Сиртаки, пианист Николай Саввиди подарил музыку Свиридова. По греческой традиции все гости были осыпаны лепестками роз, вот для чего нужны были букеты. А ровно в 22.22 по московскому времени мы взялись за руки и, в полном молчании загадав желание, разбили 222 тарелки на счастье и пустились в пляс, танцуя сиртаки», — рассказал Эвклид 7days.ru. Гости разошлись в три часа ночи. Каждый получил в подарок от виновника торжества бутылку лучшего оливкового масла, специально привезенного из Греции.