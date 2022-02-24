Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать

Роман Иванов

Какой он – самый популярный напиток в восточных странах? Очевидно, что это чай с лемонграссом из Египта, который обладает насыщенными и изысканными нотками в сочетании с легким вкусом чайного дерева.

Чай с лемонграссом – лучшее средство, которое позволяет привести организм в тонус, освежает даже в жаркий день и придает бодрости на весь день. Благодаря уникальным свойствам лемонграсс чай быстро стал любимцем не только на территории восточных стран, но и по всему миру.

Однако лемонграсс – это не только утонченный вкус в горячем напитке из чайных листьев. Лимонная трава оказывает куда больше положительных свойств, нежели простое гастрономическое насыщение на весь день. Для того, чтобы разобраться в том, какие свойства лемонграсс оказывает на человеческий организм, для начала стоит разобраться, что же это такое – лемонграсс.

Лимонная трава – изысканный напиток

Лемонграсс (также называют как лимонная трава, лимонный злак, лимонник или цитрусовая трава) – данный продукт берет свои корни в Индии, где впервые из него был приготовлен ароматный чай. Несмотря на то, что родиной лимонного злака является Индия, данное растение растет по всей Азии и в Египте. Наравне с вышеупомянутой Индией, в Египте быстро узнали о чудодейственных свойствах и божественном вкусе лимонной травы. Именно поэтому чай из лемонграсса быстро распространился по всем близлежащим восточным странам, которые также полюбили волшебный вкус и аромат горячего напитка.

Внешний вид лимонного злака представляет собой некоторый стебель, который вполне можно спутать со стеблем зеленого лука. Если засушить траву лемонграсса, то в максимально краткие сроки, данная зелень обретает насыщенный желто-оранжевый окрас, напоминая собой классическое сено. Вся информация о пользе данного чая представлена здесь https://tea.ua/ru/blog/article/lemongrass-chay-polza-i-vred-kak-zavarivat/.

Цитрусовый чай

Что же касается вкусовых качеств, то при заваривании чая из цитрусовой травы, преимущественно обладает травяной вкус с легкими, но читаемыми, цитрусовыми нотками. Такое необычное сочетание в миг обрело признание по всему миру, сделав лемонграсс чай одним из лучших травяных напитков человечества. Одна из главный особенностей чая из лимонных злаков заключается в том, что несмотря на обилие цитрусовых нот, в чае не читается яркая острота и кислота вкуса.

Травянистое злаковое растение активно используется во многих отраслях, помимо заваривания чая. Косметология, аромотерапия, дезодорация, медицина и кулинария – в каждой из данных областей лемонграсс выступает в качестве очень важного компонента, который обладает необходимыми свойствами. Кстати, лемонграсс можно преподнести как довольно оригинальный подарок ко Дню Святого Валентина https://tea.ua/ru/blog/article/podarki-ko-dnyu-valentina/.