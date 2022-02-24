Леонид Якубович прошелся по Пугачевой и Галкину

Ведущий Леонид Якубович высказался о творчестве артистов. Бессменный ведущий «Поля чудес» показал истинное отношение к Алле Пугачевой и её мужу Максиму Галкину. Как выяснилось, ведущий не считает супругов «великими», какими их считают миллионы фанатов. Ведущий «Поля чудес» дал большое интервью, в котором поделился своим мнением о современном шоу-бизнесе. Среди прочего он оценил, насколько справедливым является то, что Алла Борисовна занимает лидирующую позицию на эстраде. «Алла Борисовна — замечательная русская актриса. Она родила жанр, умудрившись в нескольких маленьких куплетиках сыграть жизнь. Замечательная актриса. Слово «великая» я бы поберег для чего-нибудь другого. Я не могу так сказать, это только время оценит», — уточнил Якубович в разговоре с Антоном Красовским в YouTube-шоу «Антонимы».Максим Галкин и Алла Пугачева Якубович не считает уникальным и талант Галкина. При этом ведущий подчеркивает, что питает симпатию к Примадонне и её супругу. «Максим Галкин — замечательный, искрометный. Но великий — это Жванецкий», — говорит Леонид Аркадьевич. Стоит отметить, что ранее Якубович резко высказался и в адрес Евгения Петросяна. «Мне не нравится. Мне не нравится способ изложения юмора. Мне смешно не бывает. Раньше он шутил тоньше», — сказал ведущий.