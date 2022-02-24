Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь поздравила папу с праздником

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео, в котором ее дочь Маша читает стихи для папы 23 февраля. Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает дочь. 3-летняя Маша подготовила для папы подарок ко Дню защитника Отечества. Малышка выучила милое стихотворение и выразительно прочитала его. Лера Кудрявцева опубликовала видео в личном блоге. Девочка старалась порадовать своего отца. «С праздником, дорогие наши мужчины, наши защитники!!!»— присоединилась к поздравлению дочери и сама Лера Кудрявцева. Поклонники оценили домашнее выступление 3-летнего ребенка. «Ну такая хорошенькая 😍🥳», «Какая прелесть🙌», «Какая милота 😍 прелесть!!!», «Машуня невероятная💜», «Невероятной красоты девочка😻», «Умничка! Ну какая прелесть, бусинка!👏», «Лапочка ❤️», «Потрясающая барышня 🥰😍», «Красотка маленькая🤗», «Солнышко маленькое, прелесть. Мира и добра тебе и всем-всем 😍», «Золотой ребенок», — откликнулись подписчики в Instagram. К слову, дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова ходит в детский сад. Звездные родители выбрали для наследницы один из лучших образовательных центров — гимназию имени Е. М. Примакова. Здесь обучение ведется в билингвальной среде. Кстати, а сам Игорь Макаров в праздник поделился архивным фото, на котором запечатлен во время службы в армии. На снимке Игорь предстал в защитной гимнастерке цвета хаки.Игорь Макаров Стоит отметить, что с возрастом Игорь Макаров сильно изменился. И узнать в молодом человеке на фото нынешнего известного хоккеиста Игоря Макарова довольно сложно.