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Лукашенко предложил России и Украине договариваться в Минске

Лукашенко предложил России и Украине договариваться в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине и России стоит провести переговоры. Он предложил Минск в качестве площадки.

Глава государства констатировал: украинские войска и правительство терпят поражение, поэтому им следует пойти на уступки. Для того, чтобы переговоры прошли, необходимо выполнение ряда условий: демилитаризация Украины, ее отказ от вступления в НАТО и прекращение боевых действий.


По словам Лукашенко, он также накануне звонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы предупредить его о возможной спецоперации, но тот не снял трубку. Белорусский лидер назвал коллегу "мерзавцем".

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации". Российские войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, одновременно с этим вооруженные силы ДНР и ЛНР перешли в наступление и теснят ВСУ со своей территории. Поражены украинские объекты во многих регионах, в том числе на западе. Штаб операции ВСУ на Донбассе уничтожен

Белоруссия Украина Россия Александр Лукашенко военная операция на Донбассе
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По материалам: uposters.ru

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