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Маргарита Симоньян поделилась в праздник редким фото с Кеосаяном

Маргарита Симоньян поделилась в праздник редким фото с Кеосаяном
Главный редактор телеканала RT, журналистка Маргрита Симоньян  поздравила в Instagram Тиграна Кеосаяна и в его лице всех защитников Отечества. Журналистка Маргарита Симоньян довольно редко делится в микроблоге совместными фотографиями с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. В честь праздника – Дня защитника Отечества она разместила редкий кадр, на котором запечатлелась во время мероприятия в ресторане рядом с мужем. Тигран Кеосаян сидит, а Маргарита Симоньян стоит за его спиной. Она облачена в прелестное платье оттенка лаванды с открытыми плечами и декольте. Под фото она поздравила мужчин с праздником.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян «За искры ваших испепеляющих глаз, за ваши сильные руки, могучие спины, за вашу ярость и тишину, мужественность и мальчишество, за радость утренних пробуждений и томление жарких ночей, за детей, подаренных нам вашей любовью, — сегодня до дна!» — написала Маргарита Симоньян. «Маргарита, какая Вы классная!😍Красивая, умная, восхитительная», «Классное фото», «Как хорошо сказано!!!😍», «Красивые! Дай Бог вам всех благ!😍», «Отличный пост! Присоединяюсь к Вашим огненным поздравлениям!!! 💕👍», «Риточка, вы прелесть👏👏👏», откликнулись поклонники в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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