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Мария Голубкина призналась, что может быть дочерью Абдулова

Мария Голубкина призналась, что может быть дочерью Абдулова
Актриса Мария Голубкина сделала откровенное признание. Артистка в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале намекнула, что именно она может быть внебрачной дочерью актера Александра Абдулова. «Я смотрю на Александра Абдулова и понимаю, что тоже на него похожа. Только маму мою давайте оставим в покое», сказала Мария Голубкина.
Мария Голубкина После этого ведущий Дмитрий Борисов взял слово: «Секунду. У нас после прошлой программы уже пошли заголовки про Марию. Мы всех отцов перечислили, почитали. Нашу программу, оказывается, смотрят очень внимательно. Не все понимают шутки с первого раза. Когда табличка сарказма нажимается», — заметил он. Напомним, что официально отцом Марии Голубкиной является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Ее отчим — актер Андрей Миронов.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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