Мотоциклы в кино: 5 легендарных моделей

Вадим Карасев

Мотоциклы сегодня являются настоящей страстью многих водителей. Они позволяют ощутить все преимущества езды под открытым небом и экстремальные ощущения от невероятно высоких скоростей. Именно это способствует повышенному спросу на агрегаты, а также появлению в продаже (https://ua-motors.com.ua/) новых моделей.

Не удивительно, что подобные транспортные средства стали часто использоваться в кино. Причем для съемок фильмов выбирают самые оригинальные и мощные мотоциклы. Предлагаем узнать о наиболее популярных моделях из них.

«Обливион»

Во время съемок удивительной киноленты использовалась невероятно стильная и мощная модель мотоцикла. Многие зрители увидели в агрегате, на котором катался главный герой, настоящую смесь моделей KLR/KLX (Kawasaki) и Brammo Enertia.

Том Круз появился верхом на мотоцикле во многих сценах, что очень порадовало мотоциклистов. Да и сам актер оценил необычный транспорт будущего и не хотел расставаться с ним после окончания съемок картины. В результате создатели фильма решили сделать главному герою подарок на День рождения. Они презентовали ему тот самый байк, на котором он рассекал в фантастическом боевике.

«Люди Икс»

В фильме показана история людей с необычными способностями. Для таких героев режиссеры не хотели выбирать традиционные модели мотоциклов, поэтому в картине появилась необычная модель Hydra Glide, созданная легендарным американским производителем Harley-Davidson.

Хью Джекмен, который играл главного героя Логана по сюжету одолжил мотоцикл у Циклопа. После этого, он постоянно ездил на оригинальном транспорте, чем вызвал восторг у зрителей. Сам мотоцикл отличался довольно комфортной посадкой и выразительным дизайном, не похожим на стиль мотоциклов, представленных в продаже.

«Трон: наследие»

Это еще один фантастический фильм, который не обошелся без мотоциклов. В картине был создан особый антураж, который требовал не менее особенного транспорта. По этой причине создатели решили остановить свой выбор сразу на нескольких необычных моделях.

Во время съемок были использованы Sport 1000 Monoposto (производитель Ducati), а также виртуальные виды двухколесного транспорта. Последние агрегаты в фильме можно было сложить до размеров смартфона и забрать с собой. И те, и другие имели футуристический дизайн, который прекрасно дополнял общую концепцию киноленты.

«Ходячие мертвецы»

Этот сериал уже стал культовым, поскольку его посмотрели миллионы зрителей по всему миру. Многие из них обратили внимание на мощные байки, которые присутствуют практически в каждой серии популярного сериала. На них катался один из главных героев, который понял, что убегать от кровожадных зомби лучше на скоростном мотоцикле, чем на авто. Для этих целей использовалась необычная модель – Triumph Bonneville Hardtail Fram Conversion. Актеру настолько полюбился мотоцикл, что он практически не расстается с ним.

«Призрачный гонщик»

Кинолента является настоящей «одой» мощному двухколесному транспорту. В центре сюжета герой Джонни Блейз, который неразрывно связан со своим адским мотоциклом. Он перевоплощается в фантастического героя-карателя, который разъезжает на агрегате, объятом пламенем. Такая необычная подача мотоцикла от бренда Harley-Davidson привлекла внимание многих ценителей техники и заставила по-новому взглянуть на модели от указанного производителя.

Подобные модели являются лимитированными и обходятся в немалые суммы, поэтому купить их для личного использования практически невозможно. Но, любителям всего необычного не стоит отчаиваться – в современных магазинах мототехники представлено огромное количество незаурядных и доступных в цене мотоциклов.