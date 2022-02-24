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MotoGP 22 анонсирована — она выйдет на Xbox уже в апреле

MotoGP 22 анонсирована — она выйдет на Xbox уже в апреле


Компания Milestone анонсировала очередную часть своего симулятора MotoGP — игру MotoGP 22. Она заявлена к релизу на всех актуальных игровых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Выходит проект уже 21 апреля 2022 года.

MotoGP 22 предложит игрокам новый режим, в котором каждый сможет оказаться в сезоне 2009 года, который был одним из знаковых для MotoGP. Отмечается, что специально для игры документалист Марк Нил снял документальный фильм, который покажет порядка 50 минут уникальных кадров, связанных с сезоном 2009 года.

Еще из интересных нововведений следует выделить локальный мультиплеер. В MotoGP 22 появится возможность играть за одной консолью вдвоем в режиме разделенного экрана. Кроме того, в игре будет реализован полный кроссплатформенный мультиплеер.

Ниже можно посмотреть трейлер-анонс MotoGP 22.


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По материалам: newxboxone

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