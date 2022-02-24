На Камчатке до конца 2022 года на базе школ появятся четыре спортивных клуба

На Камчатке до конца 2022 года на базе школ появятся четыре спортивных клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства образования Камчатского края Зою Абдуллину.

Клубы появятся в соответствии с нацпроектом «Образование».

«В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Камчатском крае в этом году будут отремонтированы спортивные залы, созданы спортивные клубы и оснащены инвентарем спортплощадки в четырех школах региона. Это две школы в городе Елизово, в Вилючинске и в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – сказала Зоя Абдуллина.

Она добавила, что в прошлом году в программу проекта были внесены изменения и теперь в мероприятиях могут участвовать не только школы, расположенные в сельской местности, но и школы в малых городах. Всего на ремонт школьных спортзалов и обустройство спортклубов на Камчатке в 2022 году будет направлено порядка 39 миллионов рублей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.