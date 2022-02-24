Наталья Бардо похитила сына

Актриса Наталья Бардо рассказала о воспитании сына. Из-за плотного рабочего графика Наталье Бардо редко удается провести полноценно время со своим сыном Эриком. Да и у пятилетнего парня все дни расписаны по минутам: детский сад, уроки английского, плавание, футбол и брейк-данс. «Однажды мне даже пришлось украсть своего ребенка. (Улыбается.) Был сложный период, когда у меня съемки шли нон-стоп, дома я только спала, а рано утром снова уезжала на площадку. Мы с сыном практически не виделись: когда я была свободна, он был занят. И в какой-то из дней я пришла домой и говорю: «Эрик, собирайся, поехали». Он в недоумении: «В смысле, куда? У меня сегодня футбол, английский и плавание». А я ответила: «Не пойдешь никуда». — говорит актриса. — И мы сбежали от репетиторов и тренеров и очень круто провели время вдвоем».Наталья Бардо Бардо призналась, что старается брать не количеством, а качеством. Если он чем-то занята, то вовлекает ребенка в свои дела. «Например, убираюсь и прошу его мне помочь. Недавно сын стирал мои кисточки для макияжа. Таким образом он проводит время со мной, а я с ним», — говорит актриса. Всей семьей Наталья, Марюс и Эрик раз в неделю все вместе ходят в игровую комнату в торговый центр. Иногда — в кинотеатр на мультики. «И мы всегда втроем завтракаем — это наша традиция».