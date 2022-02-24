Наталья Гулькина заперлась дома в свой день рождения

Певица Наталья Гулькина устала от внимания. Это первый год, когда артистке не захотелось отмечать свой день рождения в кругу друзей и близких. «Я устала от внимания, — кокетничает певица. — На самом деле я решила этот день посвятить только себе: отдыхать, спать, нежиться в кровати. Не было желания устраивать банкет. Я за последнее время так сильно устала, что захотелось просто покоя». Но несмотря на то, что гостей Гулькина не приглашала, подарки все же получила. «Мне подарили много цветов, корзины фруктов, конфеты ручной работы, — говорит Гулькина. — Подруга лично вручила мне серьги невероятной красоты для сцены. А одна из учениц — белую рубашку с вышитым павлином из бисера и страз. В общем, вся комната утопает в цветах. Это очень приятно».Наталья Гулькина Напомним, несколько лет назад Наталья Гулькина выпустила свою автобиографию «А может, это просто мираж…». Певица подробно и ярко рассказывает о детстве и юности, работе в группе «Мираж», причинах ухода из нее, непростых отношениях с Маргаритой Суханкиной, о группе «Звезды», приключениях во время гастролей, которые не раз могли закончиться трагически, перипетиях личной жизни, сольной карьере и чудесах, которые дарила ей судьба. Сама Гулькина назвала свое произведение «исповедью». «Книга далась мне совсем непросто, в ней будет много не очень приятного для моих бывших коллег, — призналась Наталия. — Но еще больше негатива по отношению ко мне я решила оставить за кадром: совсем не хочется, чтобы мои откровенные, чистосердечные рассказы имели неприятное послевкусие».