Ника Белоцерковская: "Такой жуткой беспомощности я не чувствовала никогда"

Вадим Карасев

Ника Белоцерковская прокомментировала новости об объявлении президентом России Владимиром Путиным о военной спецоперации на Украине.

Пишу и стираю, пишу и стираю. И реву, и реву, и реву. Читаю новости и снова реву, и руки дрожат и трясет. Я не знаю, что могу сделать. Я не знаю, как можно хоть что-нибудь изменить. Такой жуткой беспомощности я не чувствовала никогда. Больно. Страшно. Хочется уснуть и проснуться снова и понять, что это был всего лишь чудовищный сон. Но вот она тут, наяву — точка невозврата. И мы все начинаем новый отсчет. С 24 февраля 2022 года. Даты начала великого горя для наших народов.

Я родилась в Одессе. Это мой самый любимый город на Земле. Дорогие мои украинские братья и сестры, обнимаю вас всем своим сердцем. Сил и мужества вам!

Опять не знаю, что написать. Как вас поддержать. И молчать нельзя, и сказать нечего. Нет таких слов. Только... Мои украинские друзья, мой дом — ваш дом. И знайте, что ни я, ни близкие мне люди, да просто ни один человек из тех, кого я знаю, не хотел этой войны.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе. Глава государства отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации Украины, сообщает РИА "Новости". Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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