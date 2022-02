Официально: Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold в марте





Компания Microsoft объявила список игр, которые раздадут бесплатно подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate по программе Games With Gold в марте. Таких игр будет 4, как и обычно, и появившиеся ранее утечки полностью подтвердились.

Вот какие игры получат по Games With Gold игроки на Xbox One и Xbox Series X | S в марте:

The Flame in the Flood: 1-31 мартаStreet Power Soccer: 16 марта — 15 апреляSacred 2 Fallen Angel: 1-15 мартаSpongeBob’s Truth or Square: 16-31 марта

Ниже можно посмотреть трейлер, представленный к анонсу игр по программе Games With Gold, а также отдельно трейлеры по каждому из проектов.

The Flame in the Flood

Street Power Soccer

Sacred 2 Fallen Angel

SpongeBob’s Truth or Square

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube