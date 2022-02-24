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Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ

Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин по ходу текущего сезона установил уникальный рекорд НХЛ. Он был достигнут в недавнем матче с "Нэшвилл Предаторз" (4:1).

Россиянин стал первым игроком в истории лиги, который в 16 сезонах забрасывал не менее 30 шайб за один клуб. Во время последней встречи Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 31 шайбу в сезоне.


За 17 своих сезонов в НХЛ спортсмен лишь в прошлом не смог отправить в ворота соперников не менее 30 шайб, остановившись на отметке в 24 гола в 45 играх. Следующий матч команда проведет в гостях в ночь на 26 февраля против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Ранее Ruposters писал, что главный тренер хоккейной сборной России на ОИ объяснил, чем иностранные журналисты лучше отечественных.

НХЛ рекорд Александр Овечкин
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По материалам: uposters.ru

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