Пискарев уверен, что удастся заставить власти Украины прекратить нападения на Донбасс

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

13:57 Автор: Мария Соколова

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе общения с журналистами выразил уверенность, что удастся принудить правящий режим Украины к прекращению нападений на ЛНР и ДНР.

В четверг, 24 февраля, Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, выступает за право народов Украины на самоопределение.

«Я уверен, что удастся принудить режим Украины к тому, чтобы они прекратили нападения на наши братские республики, и там воцарится мир. […] Никто не хочет войны, в том числе и мы не хотим войны. Но наши граждане не могут быть оставлены без защиты и без поддержки», - отметил Пискарев.





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По его мнению, решение о проведении спецоперации единственно верное. Он также заявил, что санкции против России вводились бы и в том случае, если бы не было спецоперации.

«Никто не хочет, чтобы Россия была сильной и мощной. …Мы переживем все санкции, у нас есть все возможности для того, чтобы сосредоточиться и победить, и история нашего государства не раз это подтверждала», - подчеркнул Пискарев.

По его словам, Россия должна показать всему миру солидарность с жителями Донецкой и Луганской народных республик, продемонстрировать поддержку президенту и Вооруженным силам. Он также отметил, что российские ВС воюют только с бандитами, террористами, военными преступниками, а не с мирными жителями. О том, что лидеры Украины — военные преступники, свидетельствуют материалы, которые имеются в распоряжении Следственного Комитета РФ, подчеркнул парламентарий.

«Я это знаю не понаслышке, я сам принимал участие в расследовании ряда уголовных дел», — заключил Пискарев.

#Украина #Донбасс #война

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