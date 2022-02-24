По Юлии Барановской жестко прошлась Айза Долматова

Айза Долматова и ведущая Юлия Барановская откровенно не любят друг друга. Блогер и телеведущая Айза в очередной раз рассказала, какого мнения она о коллеге Юлии Барановской. Бывшая жена Гуфа не стеснялась подбирать выражения, чтобы охарактеризовать заклятого врага. Конфликт между женщинами разгорелся два года назад в разгар пандемии. У них было разное мнение на вопросы локдауна. Во время пламенной дискуссии Юлия Барановская не выдержала и бросила Айзе: «Ну и вали на Бали, раз тебе тут не нравится». Это обескуражило блогершу, и они еще долго пререкались, затронув даже вопросы феминизма. На днях Айза прошла полиграф, снявшись в передаче «Детектор» телеканала «Пятница!». Один из каверзных вопросов ведущего заключался в том, считает ли себя Айза лучшей ведущей, чем Юлия Барановская? Бывшая жена Гуфа разошлась не на шутку: «Да, я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина». А когда ведущий спросил, какая же тогда Барановская, Айза ответила: «Все, что я перечислила, но наоборот».Юлия Барановская Дальше певица принялась рассказывать о конфликте, который долгое время обсуждали в Сети. Попутно она продолжала оскорблять бывшую жену Андрея Аршавина, обвиняя ее в необразованности, невежественности и необразованности. «Она не знает ничего. Только и орет на телевидении — вот и все», — эмоционально рассказала Айза. Неизвестно, отреагирует как-то на эти колкости Юлия. Когда между женщинами возник конфликт, о нем говорила только Айза, Юлия хранила молчание и до сих пор никаких высказываний не делала по этому поводу. Стоит отметить, что скандальной звезде Сети этот конфликт стоил места YouTube-шоу «Конечно, Вася!». Будучи ведущими именно этого проекта, Юлия и Айза эпично разругались.