Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По Юлии Барановской жестко прошлась Айза Долматова

По Юлии Барановской жестко прошлась Айза Долматова
Айза Долматова и ведущая Юлия Барановская откровенно не любят друг друга. Блогер и телеведущая Айза в очередной раз рассказала, какого мнения она о коллеге Юлии Барановской. Бывшая жена Гуфа не стеснялась подбирать выражения, чтобы охарактеризовать заклятого врага. Конфликт между женщинами разгорелся два года назад в разгар пандемии. У них было разное мнение на вопросы локдауна. Во время пламенной дискуссии Юлия Барановская не выдержала и бросила Айзе: «Ну и вали на Бали, раз тебе тут не нравится». Это обескуражило блогершу, и они еще долго пререкались, затронув даже вопросы феминизма. На днях Айза прошла полиграф, снявшись в передаче «Детектор» телеканала «Пятница!». Один из каверзных вопросов ведущего заключался в том, считает ли себя Айза лучшей ведущей, чем Юлия Барановская? Бывшая жена Гуфа разошлась не на шутку: «Да, я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина». А когда ведущий спросил, какая же тогда Барановская, Айза ответила: «Все, что я перечислила, но наоборот».
Юлия Барановская Дальше певица принялась рассказывать о конфликте, который долгое время обсуждали в Сети. Попутно она продолжала оскорблять бывшую жену Андрея Аршавина, обвиняя ее в необразованности, невежественности и необразованности. «Она не знает ничего. Только и орет на телевидении — вот и все», — эмоционально рассказала Айза. Неизвестно, отреагирует как-то на эти колкости Юлия. Когда между женщинами возник конфликт, о нем говорила только Айза, Юлия хранила молчание и до сих пор никаких высказываний не делала по этому поводу. Стоит отметить, что скандальной звезде Сети этот конфликт стоил места YouTube-шоу «Конечно, Вася!». Будучи ведущими именно этого проекта, Юлия и Айза эпично разругались.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

По Юлии Барановской жестко прошлась Айза Долматова
По Юлии Барановской жестко прошлась Айза Долматова
Наталья Бардо похитила сына
Наталья Бардо похитила сына
Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки
Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки
Ксения Бородина заявила, что ее дочка не переживет рождение третьего ребенка
Ксения Бородина заявила, что ее дочка не переживет рождение третьего
Наталья Гулькина заперлась дома в свой день рождения
Наталья Гулькина заперлась дома в свой день рождения
Представлен финальный трейлер геймплея Shadow Warrior 3
Представлен финальный трейлер геймплея Shadow Warrior 3
Представлено обновление Offshore Blowout для Rust на Xbox
Представлено обновление Offshore Blowout для Rust на Xbox
Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Лариса Гузеева разбила кучу тарелок на дне рождения Кюрдзидиса
Мария Голубкина призналась, что может быть дочерью Абдулова
Мария Голубкина призналась, что может быть дочерью Абдулова
Кети Топурию разбудил годовалый сын, включив телевизор
Кети Топурию разбудил годовалый сын, включив телевизор
Давид Манукян проел миллион
Давид Манукян проел миллион
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать
Лемонграсс чай: польза, вред и как заваривать

Топ на сегодня

Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы видите на картинке?
Эта оптическая иллюзия может «проверить» зрение. Сколько чисел вы
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Лиза Арзамасова поделилась фото с молодой мамой-именинницей
Битва книг. "Русская кухня. От мифа к науке" и "Наука и кулинария: Физика еды. От повседневной до высокой кухни"
Битва книг. "Русская кухня. От мифа к науке" и "Наука
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России
США захотели предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в
Ольга Бузова высказалась о магии чисел
Ольга Бузова высказалась о магии чисел

Еще по теме

От кого рожает Айза: новый муж звезды инстаграм
«Гуф рад»: Айза Анохина дала новорожденному сыну фамилию экс-мужа
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Юлия Барановская рассказала о своих многочисленных романах