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Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки

Появились рецензии на Elden Ring — игра получает очень высокие оценки


Сегодня журналисты ведущих игровых изданий опубликовали первые рецензии на Elden Ring. Новый проект FromSoftware выходит через пару дней — он будет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S уже в полночь 25 февраля. Судя по первым рецензиям, Elden Ring является явным кандидатом на звание «Игра года».

На данный момент у Elden Ring оценка в 96 баллов из 100 в версии для PC (на основе 22 рецензий). На Opencritic оценка игры сейчас на уровне в 97 баллов из 100, на основе 89 рецензий. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:



Hardcore Gamer — 100 из 100



VG247 — 100 из 100



PCGamesN — 100 из 100



Wccftech — 100 из 100



IGN — 100 из 100



Gamesradar — 100 из 100



GameByte — 95 из 100



IGN France — 90 из 100

Журналисты в своих рецензиях отмечают, что игра Elden Ring берет лучшие элементы Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice, после чего великолепно представляет их совершенно новой аудитории — любителям RPG. Игра все еще осталась сложной, как и другие проекты FromSoftware, но здесь у игроков есть большой открытый мир, который дает возможность каждому игроку выбрать свой стиль прохождения.

Естественно, игру хвалят и за визуальный стиль — игровой мир, обычные враги, боссы. Это и многое другое имеет свой уникальный и запоминающийся стиль. Бои в игре «глубокие», при этом игроки могут комбинировать разные стили. Портал wccftech следующим образом описывает Elden Ring:

Elden Ring — не только лучшая ролевая игра, разработанная FromSoftware, но и одна из лучших когда-либо созданных игр с открытым миром. Мастер-класс гейм-дизайна, Elden Ring — это не просто игра, а эпическое темное фэнтезийное путешествие, которое никто не сможет забыть еще очень долгое время.

Ниже можно посмотреть видеорецензию IGN на Elden Ring.


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По материалам: newxboxone

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