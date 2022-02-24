Политолог Гераскин: РФ не оккупирует Украину и не лишает ее суверенитета

Вадим Карасев

Член Экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин в беседе с Ruposters отметил, что Россия не оккупирует Украину, задача операции в Донбассе - предоставить шанс обрести суверенитет впервые с 2013 года.

Эксперт уверен, что "коллективный Запад" уже давно пытается программировать Украину через банальный тег #НеРоссия. Он подчеркивает, что абстрагируется от эмоциональной составляющей и рассуждает исключительно как эксперт.

"Во-первых, специальная военная операция РФ в Донбассе — это не вторжение с целью завоевания территории или ресурсов соседней страны, это реализация плана по принуждению к миру украинских элит, которые на протяжении 8 лет подрывали стабильность в регионе. Во-вторых, введение миротворческого контингента по просьбе другого государства полностью обосновано международным правом и зафиксировано в статье 51 части 7 Устава ООН. В-третьих, тезис об "имперских амбициях" России абсолютно не уместен ввиду реальной угрозы, исходящей от НАТО и подкрепленной известными историческими кейсами войны в Югославии и на Северном Кавказе", - уверен Гераскин.

В качестве четвертого аргумента эксперт говорит, что в истории противостояния двух блоков всегда появлялись эпизоды локальных противостояний — Корея, Вьетнам, Ближний Восток. Именно Штаты остались в этих странах и именно благодаря их "демократическому транзиту" Афганистан, Ирак и обе Кореи остаются пороховыми бочками на зыбком фундаменте мировой безопасности.

Гераскин прогнозирует, что Украина пополнит ряд стран, которые послужили разменной монетой в геополитических играх американцев. Сейчас очевидно, что защищать украинский народ за океаном не готовы, происходит "дипломатический слив".

"Ещё раз подчеркну — РФ не оккупирует Украину, не лишает ее суверенитета; задача операции — предоставить шанс обрести этот самый суверенитет впервые с 2013 года. Без жертв среди мирных жителей. Без захвата административных зданий. Точка невозврата наступила. Лимит терпения исчерпан. Россия пришла, чтобы спасти народ и не допустить глобальный хаос", - подытожил эксперт.

Россия и Украина