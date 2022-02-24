Представлен финальный трейлер геймплея Shadow Warrior 3





До 1 марта, когда состоится релиз Shadow Warrior 3, остается неделя. Поклонники легендарной франшизы с нетерпением ждут третью часть, которая, как можно судить из геймплейных роликов, стала еще более динамичной, красочной и напряженной. Вчера разработчики показали прохождение миссии в Shadow Warrior 3, а сегодня представили новый трейлер.

Новый трейлер Shadow Warrior 3, который сегодня опубликовало издательство Devolver Digital, наречен финальным. Трейлер выглядит впечатляюще — можно всего за полторы минуты увидеть большое разнообразие врагов, оружия и множество динамичных сцен.

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Напомним, за предварительный заказ Shadow Warrior 3 подарят две первый части серии. Игра выходит 1 марта на Xbox One и Xbox Series X | S.