Представлено обновление Offshore Blowout для Rust на Xbox
Rust отдельно развивается на консолях и на PC. И игроки на приставках Xbox и Playstation получают обновления после того, как они уже вышли для игроков с компьютерами. Об очередном таком обновлении, которое скоро появится, объявили разработчики. Это апдейт под названием Offshore Blowout.
Разработчики консольной версии Rust анонсировали релиз 24 февраля обновления Offshore Blowout для игры. Этот апдейт добавит в игру нефтяные вышки, которые уже давно доступны в версии для PC. Кроме того, обновление включает в себя несколько новых NPC, которые будут охранять эти вышки. Как отмечают разработчики в анонсе обновления: «если вам повезет, вы даже можете получить в свои руки несколько гранатометов».
Ниже можно посмотреть трейлер Offshore Blowout для Rust Console Edition.
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