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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Украине

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Украине

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе


21:47  Автор: Юлия Катенёва



Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси ситуацию на Украине, а также прогресс в части сделки по иранской ядерной программе. Телефонные переговоры состоялись по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле.

В свою очередь, президент Ирана выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности на фоне действий США и НАТО.


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Что касается совместного плана действий по ядерной программе, то стороны отметили, что достижение окончательной договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.



#международные отношения


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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