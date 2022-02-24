Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Украине

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

21:47 Автор: Юлия Катенёва

Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси ситуацию на Украине, а также прогресс в части сделки по иранской ядерной программе. Телефонные переговоры состоялись по инициативе иранской стороны, сообщили в Кремле.

В свою очередь, президент Ирана выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности на фоне действий США и НАТО.





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Что касается совместного плана действий по ядерной программе, то стороны отметили, что достижение окончательной договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.

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