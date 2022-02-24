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Путин заявил о тщетных попытках договориться с НАТО о нерасширении

Путин заявил о тщетных попытках договориться с НАТО о нерасширении

Все попытки России договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на восток оказались тщетными, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

"После развала СССР при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно. Так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов", - сказал российский лидер.


Он напомнил о поддержке сепаратистов в России со стороны Запада. "Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем", - подчеркнул президент.

Кроме того, предпринимались безуспешные попытки навязать изнутри псевдоценности, ведущие к деградации и вырождению, отметил Путин. Несмотря на все это, Россия попыталась в очередной раз договориться с НАТО о нерасширении.

"Все тщетно", - резюмировал президент.

Как писал Ruposters, Путин объявил о начале военизированной спецоперации в Донбассе, цель которой — защита населения региона от агрессии киевского режима.

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По материалам: uposters.ru

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