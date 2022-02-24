Сергей Кравцов встретился с педагогами – наставниками победителей «Большой перемены»

24 февраля Министр просвещения России Сергей Кравцов в формате видеоконференции встретился с педагогами – наставниками победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает Минпросвещения России.

«Сегодня здесь собрались педагоги-наставники, которые знают смысл фразы «воспитать победителя». Вы большие молодцы, что на протяжении конкурса поддерживали своих учеников и помогли им добиться успеха. Эта работа высоко ценится не только вашими воспитанниками, их родителями, она находится в фокусе внимания государства», – обратился к учителям Сергей Кравцов.

Он также отметил, что «Большая перемена» – это один из самых масштабных проектов нашей страны, который открывает возможности для реализации способностей каждого ребёнка», и сообщил, что проект объединяет педагогов общеобразовательных учреждений, дополнительного образования и преподавателей организаций среднего профессионального образования.

«Сами школьники выбирают вас в качестве наставника. Это признание ваших человеческих заслуг и профессиональных качеств. Профессиональное сообщество вокруг «Большой перемены» объединяет более 125 тысяч педагогов со всей России», – сказал Министр просвещения России.

Образовательная программа «Большой перемены» для педагогов – наставников победителей второго сезона конкурса объединяет учителей из разных регионов страны. На протяжении всего второго сезона конкурса «Большая перемена» они поддерживали своих учеников и помогли им прийти к победе.

«Развитие педагогического образования, поддержка учителей на местах, их профессиональное развитие – всё это приоритеты нашей работы. Роль наставника в воспитании подрастающего школьника, будущего гражданина нашей страны, неоценима. И так как вас выбрали сами победители «Большой перемены», вы и являетесь теми людьми, которые двигают нашу систему образования и воспитания вперёд», – заключил Сергей Кравцов.

Справочно

Программа подготовлена при участии партнёров проекта «Большая перемена». В онлайн- и офлайн-форматах встречи с педагогами проводят представители «Сбера», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос».

Также наставники победителей «Большой перемены» проходят тренинги по командообразованию и участвуют в экскурсионной и культурной программе.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Партнёры конкурса – «Сбер», VK, ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».