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Сергея Лазарева раскритиковали за слова о Донбассе

Сергея Лазарева раскритиковали за слова о Донбассе
Певец Серей Лазарев матом высказался о нынешней ситуации. Артист, как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Валерий Меладзе, Катерина Шпица, Яна Рудковская, Агата Муцениеце, Наталья Подольская, Максим Галкин, Лолита Милявская, Иван Ургант — следит за мировой новостной повесткой. Певец не смог сдержать эмоций, говоря о ситуации на Донбассе и Украине. По словам Сергея, он сам ревел точно маленький мальчик. При этом артист не сдержал нецензурных слов, делясь своими переживаниями. «Неделю назад, мой сын проснулся ночью в слезах! Когда я спросил: «Что случилось?» — мой семилетний сын ответил: «Папа, я боюсь войны». Я ответил: «Солнышко, ну ты что, не переживай, успокойся, войны не будет». И вот сегодня… я сам реву как мальчик сейчас… Пожалуйста остановитесь! Разом! Скажите стоп! Сядьте за стол переговоров! Я хочу, чтобы мои дети жили в мирное время!» — отметил певец, говоря о ситуации вокруг Донбасса и Украины.
Сергей Лазарев Однако поклонники певца только раскритиковали певца «Восемь лет не замечали как Донбасс бомбили. Дети гибли. Только сейчас о мире заговорили», «А где вы раньше все были ? Когда дети Донбаса прогибали и недоедали ???п теперь вы все решили рты открыть !!!», «Почему вы 8 лет молчали, когда гибли мирные жители Донбасса?», «А что вам то бояться, звездам, у вас квартиры в Америке, при любой опасности вы туда и двинете. А кто останется, мы и останемся с долларом по 120 рублей»… Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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